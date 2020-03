Pulcinella continua a sfidare il Coronavirus attraverso la gastronomia.

Collaboratore Giuseppe De Carlo da Pastorano (CE)

A quasi un mese dal lockdown in Italia, l’attore Angelo Iannelli non perde la speranza di far sorridere e distrarre intere famiglie con un altro Contest gastronomico “Io resto a casa e cucino le specialità”, che questa settimana era incentrato sulla preparazione dei secondi piatti. Come per le altre sfide gastronomiche lanciate nelle settimane precedenti anche questo Contest ha riscosso un grande successo con molti secondi piatti preparati. Hanno partecipato a questo divertente intrattenimento da casa molti artisti, cantanti, imprenditori, casalinghe, intere famiglie, presentatrici, giornalisti e tanti amici inviando video e foto sulla pagina facebook di Angelo Iannelli. Tra le specialità presentate: fusi di pollo alla cacciatora, bistecca con melanzane a funghetto, saltimbocca alla romana, braciola di cotica, polpettone con piselli, pollo con contorno di verdure e fagioli, polpette al sugo, carciofi arrostiti, manzo con broccoli e coniglio imbottito con melograni e finocchietto selvatico etc. Un ottimo rimedio psicologico per allontanare le preoccupazioni di questa grave pandemia che vorrebbe cambiare tutte le nostre abitudini di vita e solo attraverso questi momenti possiamo cercare di svagare la nostra mente per affrontare più sereni la vita che arriverà in futuro. Tutto ciò grazie alla simpatia e all’allegria di Pulcinella che cerca sempre di sdrammatizzare i gravi momenti mondani con tante iniziative all’insegna della notorietà campana. Il giudice di questo Contest nella persona del padron della meravigliosa Villa Domi, Domenico Kontessa, ha declamato tutti vincitori per la passione e la creatività dimostrata in questa giornata. E’ sempre più vincente la scommessa della gastronomia per gestire il Coronavirus attraverso questa condivisione di emozioni di un semplice gioco che può giocare un ruolo fondamentale per la nostra difesa psicologica senza vivere nella paura.

Comunicato stampa Associazione Vesuvius

