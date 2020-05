Pulcinella dona emozioni per la festa della Mamma. Il giudice del contest Sabatino Sirica decreta i vincitori.

Per la giornata dedicata alla festa della Mamma il simpatico e solare Angelo Iannelli, icona di Pulcinella nel mondo, ha sfidato la pandemia domenica 10 Maggio dalle ore 12:00 alle ore 19.00 con un magnifico contest dedicato ai dolci da dedicare alle mamme in questo periodo di amarezze da coronavirus. Per tante famiglie preparare a casa un dolce simbolo per la mamma può servire ad addolcire e alleggerire questo periodo pandemico e cercare un po’ di allegria attraverso le bellissime suspense del nostro Pulcinella. Anche stavolta, a colpi di dolci, mini video e belle foto sono state inviate sul seguitissimo e attivissimo social facebook dell’attore Angelo Iannelli, uno dei Pulcinella più in gamba e veritiero .Tra le specialità preparate da annoverare la torta di mele e cioccolato, la cheesecake alle fragole, la sbriciolata con pasta frolla e crema al limone, la sbriciolata di nutella etc. In questi mesi di pandemia il nostro simpaticissimo Pulcinella è stato capace di rivestire un ruolo di pole position nel combattere questa guerra virale contrapponendo il suo sorriso e il suo cuore alle continue polemiche che si ascoltano continuamente in televisione cercando di dare la propria anima a tutti e soprattutto alle persone più bisognose. Il giudice di tale contest, il noto maestro pasticciere Sabatino Sirica, titolare della Pasticceria Sirica a San Giorgio a Cremano (NA) che da 43 anni ha sfornato dolci tutti i tipi passando da Maradona fino ad arrivare a Mertens, ha legittimato i seguenti vincitori per il contest odierno: Francesca Giovelli, Francesco Di Maro, Anna Pennino e Elena Giordano. Inoltre hanno partecipato : Valentina Capuano, Imma e Pasquale Angelini, Teresa Iannelli, Salvatore Panico, Maria Angela Grasso, Karol Torone, Rosanna Covino, Nikla Romito, Luigi Italo D’angelo,e Mary Lombardo . Il maestro pasticciere ha ringraziato lo stesso Iannelli per le sue doti umane e artistiche ma anche per la sua calorosa sensibilità umana per poi invitare anche i non vincitori del contest nella sua storica pasticceria per assaggiare le sue specialità. Non resta che augurare di ritornare alla nostra vita normale con più sorrisi di prima!

Comunicato Stampa Associazione Vesuvius

adsense – Responsive – Post Articolo