Pulcinella sfida il coronavirus. L’attore Angelo Iannelli racconta come sconfiggere il virus “Ironia, gastronomia e racconti per bambini”

Neppure la quarantena ha fermato l’ attore napoletano Angelo Iannelli, conosciuto come Pulcinella oppure come Ambasciatore del sorriso. Vulcanico creativo, sensibile e generoso, impegnato costantemente nel sociale in favore della disabilità . Dai primi giorni della Pandemia, si è attivato sui social con lodevoli iniziative coinvolgendo tantissime persone per alleggerire il “lockdown” di questi giorni di restrizione forzata a casa. Seguitissimo sui social per il suo carisma , le sue doti umane e per le tante iniziative benefiche per le persone meno fortunate. L’artista poliedrico Iannelli , ha pensato bene di stimolare le persone a casa e tenerle impegnate, ideando un gioco di intrattenimento originale per allontanare le loro paure, testando il primo contest gastronomico ai tempi del Corona Virus, intitolato:

“ Io resto a casa e preparo specialità” La gastronomia come mezzo per sconfiggere il dolore, donando a sua volta un effetto positivo dal punto di vista psicofisico .

Una vera sfida social sulla sua pagina Facebook che continua ancora in questo periodo, in tantissimi inviano foto e video da ogni parte della nazione e addirittura dall’estero, il premio per i vincitori, scelti da giudici esperti in ambito culinario, consiste in un importante scultura raffigurante la maschera di pulcinella. Il creativo artista si adegua ai tempi e soprattutto ai temi di attualità in una serie di video ,egli ha pensato di sconvolgere i canoni della letteratura con un Pulcinella Dantesco e ha raccontato ai bambini le sue avventure contro il mostro invisibile, invitando i nonni a restare a casa e creando una medicina fatta di cioccolata in modo da sollevare il morale dei piccoli, riuscendo a catalizzare l’attenzione di CONADI, “Consiglio Nazionale diritti Infanzia Adolescenza “, dedicandogli un video:”

Pulcinella, i bambini e il mostro”. Asserendo: Bisogna trasmettere positività alla gente , sostenersi a vicenda , riscoprendo i buoni sentimenti della familiarità , fondamentale è dialogare e relazionarci con tutti i mezzi a nostra disposizione . Ospite di varie dirette sui social , non ha fatto mancare il suo sorriso come terapia ai ragazzi diversamente abili in questi tristi giorni di Pandemia attraverso la sua fantasiosa e contagiosa allegria.

