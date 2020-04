Pulcinella sfida il coronavirus con il limone, giudice del contest gastronomico Massimiliano Rosati del Gran Caffè Gambrinus.

L’instancabile attore napoletano Angelo Iannelli , ha messo in atto la creatività e simpatia napoletana sfidando il corona virus restando a casa , con il suo contest il primo nato in quarantena “Io sto a casa e preparo specialità “Prima la pizza preparata in casa , poi il dolce, il ragù , la zeppola, i primi piatti, i secondi piatti, il caffè e la fragola.

Il gioco lanciato su Facebook dal popolare Pulcinella conosciuto come l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno sociale è diventato una vera e propria sfida con tanto di giudice e premio. Attivissimo in questo pandemia e seguitissimo sui social sta riscontrando un vero e proprio successo con tantissimi partecipanti con foto e filmati ad impastare pizze, gnocchi a preparare dolci , primi piatti, secondi piatti, specialità di ogni gusto. Una valanga di “elaborati” arrivati sul suo profilo Facebook da ogni parte d’Italia e dall’estero, un diversivo per passare il tempo e distrarsi con intelligenza , le pasticcerie, i ristoranti e bar sono chiusi e le persone sono tutte impaurite e preoccupate per questa guerra virale . Intere famiglie si lasciano coinvolgere dall’ironia di Pulcinella e dal suo sorriso e si rendono utili, trasmettendo ai propri figli al gioia di restare a casa e conoscere le specialità campane. Attesissima la sfida con il limone, ingrediente alimentare conosciuto non solo per la sua bontà, ottimo per condire ortaggi, gradevole sulla pizza, nei primi piatti, secondi piatti, prezioso per i dolci oltre ad’ essere un ottimo disinfettante e utilizzato come terapeutico. Da nord a sud dell’Italia nessuno vuole rinunciare al contest gastronomico per sentirsi tutti vicini in questo momento drammatico dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al contest “Io sto a casa e preparo specialità” parteciperanno: artisti, cantanti, pizzaioli, pasticcieri, casalinghe e intere famiglie. Ora Iannelli lancia la sfida al corona virus con il limone, protagonisti dei provetti pasticcieri e intere famiglie che studiano come elaborare la migliore specialità con tanto di foto e filmati che verranno inviati sulla pagina Facebook di Angelo Iannelli iniziando da domenica 3 Maggio dalle ore 12:00 alle ore 19.00 . Lo slogan è “il limone come terapia per sconfiggere il Covid-19” . Si prevede ancora un successo. Giudice e super visore degli elaborati sarà il noto imprenditore napoletano Massimiliano Rosati del Gran Caffe’ Gambrinus di Napoli che inviterà tutti i partecipanti nello storico locale a Piazza Plebliscito che ha dato vita alla “Vucchella” scritta da Gabriele D’Annunzio . Non ci resta che preparare le specialità con il limone con tanto di ricette e partecipare per un premio simbolo della lotta al corona virus.

