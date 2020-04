Quadrelle – “Amore in quarantena” di Berlino ’84

Berlino ’84 al secolo Fabio Picciocchi, che è stato ospite al “Premio Bassa Irpinia 2019”, ha pubblicato da qualche giorno il video del nuovo brano “Amore in quarantena”. Su Facebook il cantautore ha scritto un post :”La canzone ed il video di “Amore in Quarantena” sono su YouTube e molti altri digital store.

Per questo brano, io e Alex, ci siamo fatti in quattro perché provare a cacciare un prodotto ”normale” facendo tutto da casa non é stato semplice. Spero che ci siamo riusciti, anzi più di questo spero che il messaggio di speranza che abbiamo voluto lanciare sia arrivato!

Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al video, ringrazio Luca Fasulo per il montaggio, ringrazio tutti quelli che guardano la gente, i propri familiari, i propri animali domestici, la persona che amano con la faccia di chi

“NON FINIRÀ COSÌ”. Ecco il video

