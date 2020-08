QUADRELLE. Antonio Capriglione annuncia un passo indietro per il bene del paese

Comunicato stampa dell’avvocato Antonio Capriglione componente della lista Libera Mente per Quadrelle: “le elezioni amministrative per il comune di Quadrelle sono ormai alle porte. È buona abitudine evidenziare elementi di chiarezza e di trasparenza che sono alla base di ogni processo democratico. Parlo di me, ma il riferimento può essere generale. Il mio passo indietro ( e un grande passo in avanti per QUADRELLE) rispetto alla splendida candidatura a sindaco offertami dal gruppo Libera Mente per Quadrelle, rappresenta un atto, non solo di coraggio ma anche di altruismo e di lungimiranza culturale finalizzato al bene comune. Tale scelta manifesta ancora una volta il mio alto senso di responsabilità civile e morale, rispetto ad una prospettiva che si preannuncia favorevole e positiva per la lista e per la sua unità che nessuno mai può mettere in discussione. Siamo ad un passo cruciale per il futuro di Quadrelle dopo un’esperienza fallimentare:” il Paese ha bisogno di energie forti e competenti che mirano al cambiamento e alla trasformazione. Anche la mia attività professionale ha inciso su tale scelta condivisa da tutti i miei collaboratori e componenti del gruppo che hanno apprezzato tale atto di responsabilità. Non è un fatto strategico. Nessun retroscena riferito all’accordo in extremis, ma piena legittimazione politica, istituzionale e democratica: politica e mediazione necessitano di idee chiare e di buona volontà sempre per il bene comune. Lo scrivente è legato ad una concezione della politica seria fatta di coerenza, di programmi, di idee, di punti fermi i cui motivi ispiratori sono il sacrificio, l’impegno e la tenacia. A breve la lista Libera Mente per Quadrelle ufficializzerà la sua composizione con i nominativi di tutti i candidati di cui il sottoscritto è componente convinto di questo eccellente cammino elettorale. Per il bene di Quadrelle é necessario creare un gruppo solido e duraturo e per fare ciò ci vuole un alto senso di democrazia”.

