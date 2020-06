QUADRELLE. Antonio Colucci:”Oggi a Quadrelle, invece di festeggiare la Repubblica, si festeggia il carnevale”.

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviataci da Antonio Colucci.

“Carissimi concittadini, mi verrebbe da dire che oggi a Quadrelle, invece di festeggiare la Repubblica, si festeggia il carnevale. Iniziamo a capire se questi signori hanno le autorizzazioni per sistemare la fontana in piazza Vittoria.

Quando sistemai io la piazza, il caro ex sindaco non volle prendersi la responsabilità e ora, senza amministrazione, chi se l’è assunta? Il commissario o l ‘ufficio tecnico? Per cosa poi? Il famoso cavallo di ritorno o il do ut des dei Romani? In pratica io ti faccio il piacere e tu mi dai carta bianca per fare la campagna elettorale.

Direi di dire basta a questa situazione. Finora siamo stati in silenzio quando l’ex sindaco si recava tutti I giorni negli uffici comunali, anche quando non svolgeva più le sue mansioni. Ora la cosa è lampante, per cui invito chi di dovere ad allontanare questi individui poichè stiamo cadendo nel ridicolo. Francamente la cosa non mi sorprende perchè conosco bene il loro “quadro clinico”, ma non credevo fosse peggiorato.

Il mio appello al popolo di Quadrelle è di non farsi abbindolare da questo falso “buonismo”, che serve solo a seminare zizzania e bugie”.

