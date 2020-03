Quadrelle (AV) – È morto don Giovanni Picariello

La morte di Monsignor Giovanni Picariello, sacerdote quadrellese, che per anni ha celebrato messa a Mugnano del Cardinale, nella Parrocchia dell’Ascensione, nella Chiesa di San Michele e nella cappella della Madonna di Montevergine, avvenuta in nottata si è immediatamente diffusa per il paese e il mandamento. Era un presbitero di animo buono, nelle sue omelie era solito ricordare aneddoti del passato e predicava sempre il rispetto per gli anziani e a tal proposito era solito ripetere un detto :”Ogni scarpa diventa scarpone”. Ne ho un ricordo personale molto forte, lui amava che si parlasse della religione e che le tradizioni venissero rispettate e mi chiedeva di scrivere articoli per “avvicinare alla fede anche chi non crede”. La comunità mugnanese lo ricorderà sempre. Buon viaggio don Giovanni. Rip. (Lucia Carullo)

