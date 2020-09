QUADRELLE (AV). Simone Rozza rieletto sindaco del piccolo comune mandamentale

Simone Rozza, l’ultimo sindaco in ordine temporale del comune di Quadrelle, sfiduciato nel 2019, ha prevalso su di un altro ex sindaco del piccolo comune mandamentale, Nicola Masi. Uno scarto di diverse decine di voti, non pochi tenuto conto del numero degli elettori, che sono stati determinanti a fargli rindossare la fascia tricolore. Si chiude quindi con l’elezione di Rozza un periodo di commissariamento dell’ente, il nuovo eletto dovrà adesso rimboccarsi le maniche per riprendere un programma elettorale interrotto nello scorso anno bruscamente.

