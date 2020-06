QUADRELLE. Cimitero chiuso la domenica, i cittadini protestano

Un’ordinanza del Commissario Prefettizio, che regge le sorte del Comune di Quadrelle dopo lo scioglimento per la sfiducia l’anno scorso al sindaco Rozza, prevede l’apertura del cimitero comunale due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato con orario che va dalle 8,30 alle 13,00, prevedendo la chiusura degli altri giorni e in particolare la domenica. La stessa ordinanza prevede poi l’accesso per un numero massimo di 15 persone contemporaneamente seguendo le misure di sicurezza e le precauzioni previste dalla normativa vigente, in particolare l’uso della mascherina, guanti e distanziamento. Molti cittadini purtroppo, per motivi di lavoro, non riescono da mesi a recarsi presso le tombe dei propri cari e chiedono al Commissario di prevedere l’apertura domenicale dello stesso, giorno per antonomasia utilizzato dalla popolazione per far visita ai loro defunti, visto che negli altri giorni della settimana purtroppo lavorano. Vedremo nei prossimi giorni se la richiesta verrà accolta.

