QUADRELLE. Cittadini in corteo per la vittoria del sindaco Rozza. Brutto esempio

Alla fine una vittoria elettorale vale di più della salute pubblica? E’ quanto si chiede la maggioranza dei cittadini del mandamento che oggi ha assistito sui social ai festeggiamenti per l’elezione del sindaco Simone Rozza con tanto di corteo e assembramenti. “Sono mesi che non ci sono cortei funebri, processioni, e così via, invece si permette di fare cortei elettorali”. Questi alcuni commenti. Eppure a Sperone, siamo a pochi chilometri, il primo cittadino Alaia si affanna per cercare di bloccare il contagio da Covid 19 che da alcune settimane sta mettendo a dura prova l’intero paese.Dove il sindaco speronese obbliga a utilizzare le mascherine e sopratutto di spostarsi solo se necessario, mentre a Quadrelle in prima fila sindaco e neo consiglieri eletti non hanno dato un buon esempio. Molti i commenti negativi e sopratutto il fatto che le forze dell’ordine non sono intervenute per disperdere tanta gente che festeggiavano una vittoria elettorale di cui si poteva anche fare a meno, ma si sa la sfilata post voto non è altro che un modo per far rosicare gli sconfitti.

