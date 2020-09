QUADRELLE. Comunali 2020. Il discorso del candidato sindaco della lista “Libera Mente” Nicola Masi

Si è tenuta questa sera la seconda uscita pubblica della lista capeggiata dall’ex sindaco Nicola Masi che cerca di riconquistare la fascia tricolore, dopo che nella passata competizione era rimasto fuori dai giochi. Ecco il suo discorso pubblico di questa sera.

BUONASERA E BEN TROVATI.

IN QUESTO SECONDO APPUNTAMENTO FAREMO IL PUNTO DELLE PROBLEMATICHE IN CUI SI TROVA L’ENTE COMUNE, ….PONENDOCI DAL LATO DELLE SOLUZIONI E NON DA QUELLO DELLE CRITICHE….PERCHE’ QUESTE ULTIME NON PORTANO A NULLA, SE NON ALLA STERILE POLEMICA FINE A SE STESSA.

TUTTI VOI SAPETE CHE ATTRAVERSIAMO UN DIFFICILE MOMENTO ECONOMICO E VOI TUTTI SAPETE CHE QUESTA DIFFICOLTA’ ECONOMICA INTERESSA ANCHE IL NOSTRO COMUNE CHE SI TROVA A FAR FRONTE AI FABBISOGNI IN UN QUADRO ECONOMICO MOLTO RISICATO CHE LIMITA FORTEMENTE L’ATTIVITA’ E L’AUTONOMIA OPERATIVA DEL NOSTRO COMUNE.

TUTTO CIO’ DEVE PORTARCI ALLA CONSAPEVOLEZZA CHE SIAMO CHIAMATI AD UNO SFORZO SENZA PRECEDENTI CHE CI VEDRA’ ATTORI NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI OPERANDO A DIVERSI LIVELLI: REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIO.

QUESTO SARA’ POSSIBILE GRAZIE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE DELLE COLLABORAZIONI TRA COMUNI ED ENTI SOVRACOMUNALI.

RICORDO CHE I SINDACI DEL BAIANESE HANNO RAPPORTI DI STIMA E FIDUCIA RECIPROCA DA SEMPRE CON IL SOTTOSCRITTO.

E CHE A “PALAZZO SANTA LUCIA” NON SONO UN CITTADINO ANONIMO.

SARA’ QUESTA RETE DI COLLABORAZIONI E IL SUPPORTO DEI SERVIZI COMUNALI A CREARE UN VERO E PROPRIO VOLANO NELLA PARTECIPAZIONE A GARE PER OTTENERE FINANZIAMENTI PER IL NOSTRO COMUNE.

SAREMO ATTENTI AI Programmi e AGLI Strumenti di finanziamento adottati dall’Unione Europea, che promuovono interventi e progetti nel settore delle politiche sociali, socio-sanitarie, della sostenibilità urbana , dell’innovazione tecnologica VOLTE Alla ricerca DELLA crescita e DEL benessere della nostra collettività.

E’ NOSTRA INTENZIONE REPERIRE FINANZIAMENTI CHE CI PERMETTONO DI POTER MIGLIORARE LE OPERE PUBBLICHE GIA’ INSERITE NEI PIANI TRIENNALI DELL’AMMINISTRAZIONE MASI 2013/2018, E TUTT’ORA IN ESSERE…. QUALI AD ESEMPIO:

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DOVE INSISTE LA SEDE DELLA EX COMUNITA’ MONTANA;

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA NASSIRIA, LO SCALONE IN VIA LUIGI AURICCHIO;

PROGETTAZIONE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

Completamento e viabilità area Pip in via Sirignano secondo tratto

Progetto attività di completamento CAMPO DA CALCIO in Via Fusaro;

Completamento impianto sportivo POLIVALENTE in Via Fusaro (Decr.Interm.le 25.03.2013);

Lavori e manutenzione strade rurali;

Riqualificazione di Piazza Vittoria; CON IL RELATIVO PARCO GIOCHI;

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio DELLA “Scuola Materna F. Bucciero” Completamento centro storico (TUTTO VIA CIRCUNVALLAZIONE) SERVIZI E RIPAVIMENTAZIONE;

Adeguamento funzionale palestra comunale;

Sistemazione ed adeguamento via Grottole 2° tratto;

Sistemazione area antistante “Rifugio Valle fredda;

Messa in sicurezza, miglioramento sismico e RIQUALIFICAZIONE edificio EX COMUNITA’ MONTANA .

INTENDIAMO ANCHE, INTENSIFICARE LA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO ANCHE ALLA LUCE DEI PROTOCOLLI DELLA SICUREZZA COVID- 19

CREARE UNA RETE DI SERVIZI ALLA PERSONA CHE SIA PRONTA A FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DI TUTTA LA CITTADINANZA.

QUESTO è IL NOSTRO IMPEGNO , …….L’IMPEGNO CHE OGGI CI ASSUMIAMO DAVANTI ALL’INTERA COMUNITA’ QUADRELLESE!!

PERCHE’ NOI SIAMO DIVERSI …….ABBIAMO QUADRELLE NEL CUORE!

IN UNA RECENTE CAMPAGNA ELETTORALE UNA COMPAGINE ACCUSAVA L’ALTRA DI AVER COPIATO IL PROPRIO PROGRAMMA ELETTORALE CHE RISULTAVA GIA’ PRESENTATO IN ALTRI COMUNI, EBBENE OGGI LA COSA SI RIPETE MA CON MODALITA’ DIVERSE E – ANCORA PIU’ SCANDALOSE ( avete capito )– I NOSTRI AVVERSARI HANNO INSERITO NEL LORO PROGRAMMA OPERE CHE AD OGGI IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI QUADRELLE HA DELIBERATO E RESE NOTO ALL’ALBO DEL COMUNE.

QUINDI QUALE OPERE AVETE PROGGETTATO ? QUELLE GIA’ DELIBERATE?….

IN QUESTO ULTIMO ANNO E’ STATO IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON:

– DELIBERA DEL 27/11/2019 N.7 E’ STATO ADOTTATO L’ATTO DI INDIRIZZO PER L’ UTILIZZO DI FONDI RESIDUI SUI MUTUI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED E’ STATA RECUPERATA NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ENTE LA SOMMA DI EURO 102.101,72;

– SEMPRE CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO, LA N. 10 DEL 04/12/2019 E’ STATO APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUITIVO PER I LAVORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA MONTEVERGINE – VIA GRAMSCI, PER UN TOTALE DI EURO 53.444,62.

ANCORA CON DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 11 DEL 04/12/2019 E STATO APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA P.I.P. PER L’IMPORTO TOTALE DI EURO EURO 48.585,20;

ED E’ PER QUESTO CHE INTENDO RINGRAZIARE PERSONALMENTE LA DOTT.SSA FICO DI SICURO HA FATTO PIU’ LEI IN 11 MESI CHE QUALCUN’ALTRO IN 15 MESI!!!!!!!!

COME AL SOLITO PREDICATE BENE MA RAZZOLATE MALE…..ANZI MALISSIMO!

RINUNCIARE ALL’INDENTITA’ DEL SINDACO E ASSESSORI NON E’ UNA COSA NUOVA, MA TALE SCELTA LE AMMINISTRAZIONI PRECEDENTI HANNO ADOTTATO gia’ da tempo ( si ‘è sempre fatto così ).

INFATTI TALI IMPORTI SONO RIMASTI SEMPRE NELLE CASSE COMUNALI E SONO SERVITE AL FABBISOGNO DI TUTTI.

ONESTAMENTE VANTARSI DI QUESTE RINUNCIE (RIPETO ORAMAI PRASSI CONSOLIDATA) E’ VERAMENTE BRUTTO E POCO ELEGANTE.

GRAZIE A TUTTI E ……EVVIVA QUADRELLE!…. EVVIVA I QUADRELLESI EVVIVA LIBERA MENTE !

