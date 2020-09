in aggiornamento

È in corso a Quadrelle lo spoglio delle schede relative al voto per le comunali che elegeranno il prossimo sindaco di Quadrelle per il prossimo quinquennio. A competersi la fascia tricolore due ex sindaci, Simone Rozza con la lista Quadrelle Civica e Nicola Masi con Libera Mente.

Ecco i voti alle liste in tempo reale:

Ore 12.30

Simone Rozza : 583

Nicola Masi: 534

