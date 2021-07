QUADRELLE: Deltaplano precipita per cause da accertare

di Alessia Conte

E’ di pochi minuti fa la notizia che ha visto protagonista uno sfortunato signore in volo con il suo deltaplano. Improvvisamente il mezzo per il volo libero ha avuto un guasto, ma le cause sono ancora da accertare, ha perso quota ed è precipitato al suolo. Sul posto sono intervenute le persone che hanno assistito al rovinoso atterraggio ed hanno allertato immediatamente il 118. Il conducente del deltaplano non è in pericolo di vita, ma ha riportato importanti ferite agli arti. Seguiranno aggiornamenti.

adsense – Responsive – Post Articolo