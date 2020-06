Quadrelle – Domenico Fiore si candida per le amministrative 2020

Quadrelle è in fin dei conti un bel paese nonostante sia in standby da qualche tempo.

Parecchi cercano visibilità, fanno discorsi inconcludenti e non si accorgono che mancano i servizi per gli anziani. Al Nord ci sono sportelli bancari in ogni contrada, qui ci sono le Poste, ma a Quadrelle non c’è un Postamat, i postini passano a piacimento, le bollette non vengono recapitate, ma tutto va bene.

In questo momento di pandemia, nessuno fiata per far riprendere l’attività del presidio ospedaliero di Monteforte che per i mandamentali sarebbe di forte utilità. Gli esercizi commerciali sono pochissimi, non c’ è un parco giochi. Ecco questi sono solo alcuni degli argomenti che sarebbero a cuore di Domenico Fiore ex vicesindaco che a quanto sembra sarà candidato alle amministrative 2020.

