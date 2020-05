Quadrelle – È nata “Rinascita Quadrellese Benigno De Gennaro”

Pochi giorni fa è nata un’ associazione di promozione sportiva-turistica. La sua priorità è quella di far rinascere gli sport di squadra (calcio,volley…), non ha nessuna finalità politica!

Il nome scelto per questa associazione la dice lunga sulle intenzioni dei promotori : far rinascere un paese ormai spento, coinvolgere adulti e giovani, creare un punto di aggregazione, valorizzare il territorio quadrellese, ricordando chi non c’è più perché è scomparso tragicamente, ma che ha lasciato un gran bel ricordo in tutti ovvero Benigno De Gennaro, storico calciatore del Quadrelle. Gli associati ringraziano calorosamente la moglie Filomena Miro e i figli del compianto Benigno per aver sposato la loro causa.

I promotori sono Lucia Carullo, Francesco Bianco, Giuliano Cimmino, Mario Guerriero, Biagio Ferrara, Paolo Mancaniello, Antonio Napolitano, Carmine Napolitano e Sgambati Orazio.

Il portavoce dell’associazione ci ha rilasciato una breve dichiarazione: “Noi crediamo fortemente in questo progetto, Quadrelle ritornerà ai fasti di un tempo. Accettiamo consigli. Chiunque sia interessato ed essere parte attiva, può contattarci”.

Siamo certi che l’associazione farà gli interessi del piccolo paese della bassa Irpinia.

