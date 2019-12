QUADRELLE. Grande successo per “Musikarma Christmas Gala”

Grande successo per “Musikarma Christmas Gala”, il concerto di Natale della scuola di musica Musikarma di Quadrelle, che si è svolto ieri pomeriggio presso il Caffè Aragonese di Mugnano del Cardinale.

Quest’anno la scuola ha aperto le porte non solo a tanti giovani talenti del Mandamento, ma anche a nuovi studenti Americani che si sono integrati magnificamente nel gruppo.

Si ringrazia il pubblico, lo sponsor “Center Health Tooth” di Mugnano del C.le , i maestri Dianaerika Lettieri, Rino Candela, Roberto del Vecchio, Lorena Massaro, Giovanni De Simone per aver collaborato alla riuscita dell’evento.

