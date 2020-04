QUADRELLE. I ringraziamenti della CRI Quadrelle Covid ai benefattori

La C.R.I. Quadrelle Covid 19 è fiera del lavoro svolto in queste ultime due settimane, il gruppo C.R.I. Quadrelle comunica che grazie al vostro contributo per il banco alimentare siamo riusciti a distribuire 57 pacchi alimentari a 34 famiglie con la certezza che nessuno resterà solo. Abbiamo inoltro svolto soprattutto per persone anziane e immuno depresse altri 33 interventi di pronto farmaco/pronto spesa aiutandoli a #restareacasa, per un totale di 90 interventi. Felici anche di aver contribuito alla distribuzione di mascherine agli ultra settantenni, ma non potevano mancare loro i bambini, il gruppo C.R.I. Quadrelle grazie all’azienda dolciaria Florias di Mugnano del Cardinale, che ci ha regalato 70 uova pasquali e altri 70/80 acquistate grazie ad alcuni cittadini di Quadrelle per un totale di 140/150, siamo riusciti in questo periodo così difficile a strappare un sorriso a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni residenti a Quadrelle. Ed è a loro che vanno i nostri migliori auguri di buona Pasqua.

