Quadrelle – I ringraziamenti di Spizuoco per ” l’operazione mascherine”

Al termine dell’iniziativa Antonio Spizuoco ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. In particolare coloro che hanno avuto un ruolo fondamentale nelle donazioni: l’associazione socio culturale Quadrelle per le 100 mascherine donate, lo Studio Infermieristico Napolitano per la donazione di 500 mascherine, il gruppo Isola con la collaborazione del Dott. Caruso per aver donato 200 mascherine ma soprattutto tutti i cittadini che partecipando all’iniziativa hanno contributo ad aiutare la popolazione. Un ringraziamento va anche al tabacchi Salvatore Buono, all’alimentari Eredi Conte e al Supermercato Acierno per aver raccolto le adesioni all’iniziativa ed infine al gruppo CRI Covid-19 Quadrelle, alla protezione civile di Sirignano e Mugnano del cardinale per l’aiuto prezioso che hanno dato domenica per la distribuzione delle stesse. In questo momento più che mai il popolo quadrellese ha dimostrato di avere un cuore grande e di essere unito facendo fronte comune per cercare di arginare l’insorgere del coronavirus. Sono rammaricato di una cosa, mi giungono segnalazioni di alcune persone che non hanno ritrovato le mascherine nelle proprie buche della posta perché qualcuno si è divertito a prenderle ma nonostante ciò ci stiamo attivando per farsi che tutti ne abbiano almeno una per ogni famiglia. Sono fiero e felice di aver avuto l’aiuto di tanti ragazzi in particolare Antonio Napolitano detto Sil Nap per la sua disponibilità, grazie al loro tempo hanno permesso la perfetta riuscita di questa iniziativa. Grazie anche a Giovanni Acierno per aver donato 3000 guanti che hanno permesso di completare le confezioni. Mi dispiace solo di non aver avuto la partecipazione di colui che ha capeggiato nell’ultima tornata elettorale questo paese, fino alla fine aspettavo un suo aiuto che non è mai arrivato. Ma non fa niente ancora una volta Quadrelle dimostra che la sua forza è la stessa popolazione. Un grazie di cuore a tutti.

