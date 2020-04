QUADRELLE. Il dottor Conte negativo al Covid-19 al secondo tampone

Il Dott. Carmine Antonio Conte, oculista in Quadrelle, che era risultato positivo al primo tampone di cui ieri sera ne era stata data comunicazione anche dall’Asl, al tampone effettuato in data odierna, è risultato negativo. Ad annunciarlo il consigliere regionale Vincenzo Alaia che ha così scritto sul proprio profilo: “Mi preme condividere con i miei amici di Fb una buona notizia per il nostro Mandamento: ricevo comunicazione dall’amico Dott. Oculista Carmine Antonio Conte che, al tampone effettuato in data odierna, è risultato negativo. Nella speranza di poter leggere ogni giorno queste notizie, restiamo a casa!”

