QUADRELLE: IL GRUPPO ISOLA: “Pensare prima di tutto al benessere delle persone”

Facendo seguito alle richieste inoltrate il giorno 17-3-2020 (mascherine, tamponi utilizzati in Cina- antiboti determination kit-acquistati anche dalla regione Campania preceduta in ciò dal sindaco di Chiusano San Domenico), il Gruppo Isola, sollecitato dalla collettività quadrellese, chiede altresì al Commissario Prefettizio di -Quadrelle, dott.ssa Franca Fico, di svolgere ancora opere di sanificazione del paese con più frequenza, come stanno facendo altri comuni. In questa fase si rende necessario anche la distribuzione erga omnes di igienizzanti, soprattutto per le fasce sociali più deboli e per le categorie a serio rischio. In questa emergenza, il comune commissariato deve darsi delle priorità volte alla tutela della salute collettiva, utilizzando somme necessarie in tutti i campi per mitigare rischi e pericoli. In tali contesti, il governo ha dato e sta dando indicazioni forti per le spese dei comuni anche sforando il patto di stabilità: ciò significa che con una oculata gestione finanziaria della cosa pubblica è d’uopo anche il provvedimento amministrativo del pagamento differito di tutti i tributi comunali. Sollecitiamo il commissario prefettizio a non razionalizzare brutalmente le spese necessarie oggi e a predisporre un piano finanziario che sia fondato sulla tutela della salute pubblica, come stanno facendo altri enti in un momento di somma urgenza sociale e sanitaria. Il Gruppo Isola rinnova la sua solidarietà ai medici, infermieri, operatori socio-sanitari, animatori, volontari e tutti senza dimenticare tutte le forze dell’ordine che in un momento così difficile stanno dando testimonianza di abnegazione e di duro sacrificio. E’ il momento dell’aggregazione e della massima collaborazione e disponibilità di tutti.

IL GRUPPO ISOLA

