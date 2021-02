QUADRELLE. Il sindaco Rozza annuncia altri due positivi al Covid

“Cari concittadini, oggi registriamo due nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra comunità.

Le persone positive si trovano in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni. Ai nostri concittadini la vicinanza della comunità e l’augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile. L’Asl ha subito avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti dei positivi. Come sempre raccomando DI OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE MISURE POSTE IN ESSERE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL COVID-19 in particolare di LIMITARE GLI SPOSTAMENTI ALLO STRETTO NECESSARIO.

FORZA Quadrelle”.

