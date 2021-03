È di probabile natura dolosa l’incendio di una Volkswagen Golf, divampato questa notte a Quadrelle (AV) nei pressi del campo sportivo.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’autovettura, parcheggiata in Via Fusaro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.

