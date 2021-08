QUADRELLE. La “beffa” dell’Alto Calore per alcuni utenti, senza acqua e bollette pazze per svariate migliaia di euro

Sembra davvero un brutto film quello che i cittadini di Quadrelle stanno “assistendo” loro malgrado in questa estate 2021, dove oltre alla carenza idrica e alla sospensione dell’acqua durante le ore serali adesso molti di loro si vedono recapitare bollette pazze. Bollette di svariate migliaia di euro sono state recapitate ad alcuni malcapitati utenti dell’Alto Calore Servizi, gettandoli nel panico. Non si tratta di incalliti cattivi pagatori, bensì di oneste persone, molte di queste in pensione, che hanno sempre pagato le loro bollette con regolarità, come risulta anche dalla bolletta stessa.

Sono divere le segnalazioni fatte alla nostra redazione da residenti del piccolo comune mandamentale, addirittura un utente ha ricevuto una bolletta di 4806 euro, avrebbe speso meno se invece dell’acqua gli avessero erogato gasolio. Un altro invece ha ricevuto 1808, 00 euro e così via. Quella quadrellese è davvero un’estate rovente.

adsense – Responsive – Post Articolo