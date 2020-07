QUADRELLE. “LIBERA MENTE”, nasce un nuovo gruppo politico pronto ad amministrare il paese. Ecco chi ne fa parte

Annunciamo la costituzione di un nuovo gruppo che si pone come obiettivo quello di affrontare le sfide future in ragione del bene comune garantendo a Quadrelle una classe dirigente capace, onesta, libera da ogni condizionamento e fuori dai compromessi di “palazzo”. Il progetto LIBERA MENTE è in dirittura di arrivo, superata la fase embrionale, avvio e pianificazione, ci si accinge alla costituzione di un soggetto politico/amministrativo. Sempre più persone aderiscono a questo progetto e a breve sarà tutto pronto per l’ufficializzazione dei nomi dei candidati che andranno a formare la compagine che verrà presentata alle prossime elezioni comunali di Quadrelle 2020. Non è nelle priorità di questo gruppo costruire una formazione che poggi le sue basi sull’imponenza del cognome dei suoi componenti, è sufficiente il nome perché ciò che conta davvero sono le capacità e le competenze della persona. Il gruppo è formato da vari esponenti della società civile quadrellese tra cui : Nicola Masi, Antonio Capriglione, Antonio Nappi, Antonio Caruso, Tiziana Montella, Antonio Napolitano, Carmen Napolitano, Antonio Colucci, Mario Colucci, Francesco Fiore, Vincenzo Schettino e tanti altri il cui nome al momento resta nell’anonimato, che credono fortemente in questo progetto, desiderose di farne parte mettendosi in gioco in prima persona e che vi saranno rese note il prima possibile. Il gruppo vede l’adesione giornaliera sempre di nuove persone che si fanno carico del futuro del paese, affiancando i probabili candidati. In silenzio e con molto impegno si sta lavorando per creare una squadra formata da persone di diversa età e ceto sociale, valorizzate dal bagaglio culturale e professionale proprio, tutti accomunati dall’amore per il proprio paese e la volontà di riportarlo allo splendore di un tempo. Lo scopo è creare una squadra ben amalgamata che si basa sul dialogo ed il confronto con chiunque e che dovrà rappresentare e tutelare la totalità della popolazione senza distinguo alcuno e senza ruoli preordinati, il cui organigramma sarà determinato in coscienza, libertà e democrazia tra quanti faranno parte del progetto. Nel programma elettorale, già in fase di ultimazione, i punti salienti sono l’ambiente ed il territorio, c’è una forte volontà da parte di tutti di intraprendere azioni migliorative per tutto ciò che riguarda la raccolta dei rifiuti. La cultura e gli spettacoli avranno un ruolo fondamentale per la rinascita di Quadrelle, senza trascurare le attività sociali e di volontariato, lo sport, la scuola, la viabilità, a dimostrazione che ci sono tante idee, un lavoro certosino scaturito da svariati incontri e da scambi di opinioni di chi vuole impegnarsi per il paese. Il gruppo LIBERA MENTE ha come priorità Quadrelle e i suoi cittadini. Ciò che ci unisce è la volontà di lavorare insieme per gestire al meglio la cosa pubblica e portare la normalità nella quotidianità del nostro paese. Noi di LIBERA MENTE siamo pronti ad affrontare questa sfida e invitiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà che sposano questa nostra mission ad aderire al nostro progetto. Chiunque potrà contribuire a renderlo ancora migliore. Una comunità cresce culturalmente ed è più ricca quando si è tutti uniti, quando si è capaci di mettere da parte i dissapori personali e i vecchi rancori, quando ci si scontra ma con il dialogo e il confronto si trova un punto di incontro, quando non si condividono certe idee ma si accetta il modo di pensare degli altri, quando ogni cittadino dà il suo contributo per apportare migliorie nella collettività, perchè siamo spinti da un unica motivazione… abbiamo QUADRELLE NEL CUORE!

