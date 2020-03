QUADRELLE. Nasce la Croce Rossa Covid-19, a fianco dei più deboli. Ecco di cosa si tratta

Dall’inizio di marzo un gruppo di persone di Quadrelle si sono mobilitate per far fronte all’emergenza Covid -19,. aprendo nel piccolo comune mandamentale una postazione avanzata della Croce Rossa Italiana. I volontari già attivi sul territorio da qualche settima, svolgono gratuitamente le mansioni più disparate per le persone più anziane e bisognosi. Attivata anche una raccolta Alimentare per quelle famiglie che a causa del blocco non hanno soldi neanche per la spesa. Già molte le famiglie aiutate e molti anche gli anziani i cui volontari hanno sprigato mansioni come fare la spesa, acquistare farmaci. I giovani volontari sono molto attivi anche nel dare le giuste informazioni e rassicurazioni agli anziani che vivendo soli con la loro voce non si sentono abbandonati. Davvero una bella iniziativa quella quadrellese che andrebbe estesa anche nei comuni del mandamento.

adsense – Responsive – Post Articolo