Quadrelle – Nasce “Nuova Civica”, uno schieramento in grado di assumersi la responsabilità della guida del paese

Nasce nuova civica un gruppo che si candida a dar vita ad uno schieramento in grado di assumersi la responsabilità della guida di Quadrelle .

Del gruppo fanno parte persone di orientamento trasversali e che reputano di tenersi distanti sia dai personaggi che hanno portato al degrado morale e amministrativo anche recente che dai vecchi amministratori di un passato lontano ma sempre propositivi in un ottica protagonista, in sostanza non siamo alla ricerca di apparentamenti con il gruppo capeggiato dal sig. Isola Salvatore ne tanto meno con quello del sindaco uscente.

Dopo la recente triste vicenda legata allo scioglimento del consiglio comunale di Quadrelle, un gruppo di cittadini composto da Nicola Masi, Antonio Capriglione, Carmen Napolitano, Paolo Francesco Fiore, Antonio Caruso, Antonio Colucci, il gruppo degli ex consiglieri di maggioranza dimissionari ed altri in seguito ad alcuni incontri avvenuti nei giorni scorsi, ha vagliato l’ipotesi della realizzazione di una lista civica per provare a riportare il paese agli equilibri di un tempo, dove anche se con idee diverse si era avversari e non nemici. In seguito, ad alcune riunioni sono state invitate a partecipare persone che in passato sono stati antagonisti, attivi nella vita amministrativa del paese e di diverse vedute politiche, con lo scopo di realizzare una sola lista, tentando di azzerare tutto ciò che è accaduto in questi anni, sia nel bene che nel male, provando a mettere come obiettivo comune il paese, solo ed esclusivamente per il bene della collettività intera. Nelle prossime settimane si renderà pubblica una lista di nomi di coloro che si sentono pronti a iniziare questo percorso, con la speranza che ci sia l’adesione di altri disposti a impegnarsi in prima persona o solo in supporto da esterni e che resta aperto a chiunque ha a cuore questo paese.

