QUADRELLE. Nicola Masi: “Per noi è stata una vittoria, quindi 586 volte grazie”.

“Nel prendere atto del risultato elettorale sento il dovere di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto con stima, coraggio e generosità. Nonostante tutto siamo riusciti ad entrare in partita e ad avere un significativo consenso pari a 586 preferenze, e vista la competizione posso dire che per noi è stata una vittoria, quindi 586 volte GRAZIE. Il risultato elettorale ci ha assegnato la funzione di opposizione e di controllo che sicuramente svolgeremo con attenzione e impegno. Per quanto mi riguarda la sconfitta non mi ha fatto pentire della decisione presa, e spero che sia servita a mettere in moto nuove energie per migliorare il nostro paese e cambiare politica. Nel ringraziare nuovamente chi ha creduto, votando e sostenendoci, faccio un augurio alla compagine Quadrelle Civica, i miei e i nostri più sinceri auguri di buon lavoro che sia proficuo visto i tanti e non facili problemi che dovranno essere affrontati. Un augurio va anche a tutti coloro che sono stati i trascinatori di questa vittoria. “Esistono uomini di parole e uomini di parola, una vocale cambia il mondo”.. e se nel breve periodo le parole sono favorite perché, nel confondere, inebriano, alla fine non può che rimanere la parola che è una sola”. Nicola Masi

