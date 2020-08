QUADRELLE. Nicola Masi ufficializzato candidato a sindaco per “Libera Mente”

I membri del gruppo Libera Mente per Quadrelle preso atto della decisione di Antonio Capriglione di rinunciare alla carica di candidato a sindaco, riconoscendogli grande senso di solidarietà, gratitudine e responsabilità, hanno individuato unanimemente nella persona di Nicola Masi il candidato a sindaco per le prossime consultazioni elettorali municipali.

La scelta di Masi nasce tenendo conto dell’esperienza maturata nel corso degli anni e della stabilità dimostrata nel suo ultimo mandato svolto da sindaco, che garantirebbe in un momento particolare come questo, una guida sicura e autorevole all’intera comunità quadrellese.

Nella stessa seduta il gruppo ha individuato anche la rosa dei candidati che affiancherà MASI NICOLA alle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre p.v.

Nello specifico si tratta dei Signori:

Capriglione Antonio;

Caruso Antonio;

Colucci Sebastiano;

Montella Tiziana;

Napolitano Andrea (detto Giubbino);

Napolitano Antonio;

Napolitano Carmen (detta Silnap);

Nappi Angela;

Schettino Vincenzo;

A breve comunicheremo anche l’ultimo nominativo che andrà a completare la lista dei candidati.

Siamo pronti, ed abbiamo con autorevolezza dato una risposta a quanti pubblicizzano che Quadrelle non avrebbe avuto una alternativa democratica.

Invitiamo la cittadinanza a visitarci sulla pagina Facebook: Libera Mente per Quadrelle.

Liberi di essere, Liberi di scegliere, Libera Mente per Quadrelle.

Ufficio di coordinamento.

