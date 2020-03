QUADRELLE. “Noi abbandonati dalle istituzioni. Perchè nessuno ci tutela?”

“Scusa se ti disturbo ma volevo chiederti un favore da cittadina di Quadrelle. Tutti i sindaci del mandamento hanno dato disposizioni su come comportarsi in questa emergenza e a me sembra assurdo che solo perché siamo commissariati nessuno ci tuteli!!! Se da giornalista puoi sollecitare anche il nostro comune te ne sarei grata, così come penso tutti i cittadini di Quadrelle!!” . Poche righe di una lettrice per chiedere come comportarsi in questa fase di emergenza al Covid-19, in realtà al di là delle linee guida che possa dare un sindaco, in questo caso un Commissario Prefettizio, basta attenersi alle linee generali diramate dal Governo, ovvero evitare assembramenti, uscire di casa solo se necessario o per andare a lavoro, lavarsi spesso le mani e così via. Ma a volte un popolo si sente più tranquillo quando c’è qualcuno che possa impartire delle linee guida, cosa che purtroppo Quadrelle in queste settimane difficili non ha.

adsense – Responsive – Post Articolo