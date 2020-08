Quadrelle – Pasquale Capriglione lascia il gruppo di Rozza

Dopo la designazione di Antonio Capriglione come capolista del gruppo libera-mente, Pasquale Capriglione candidato della lista capeggiata da Simone Rozza decide di rinunciare alla sua candidatura appoggiando il nuovo gruppo nato negli ultimi mesi. Lui stesso dichiara: “Ho deciso di rinunciare alla mia candidatura per appoggiare mio fratello in questa nuova avventura. Ho scelto di seguire la famiglia, elemento fondamentale di ognuno di noi! Con piacere faccio questa rinuncia per un progetto che veramente mi ha colpito per l’umiltà con cui è nato e nello stesso tempo non posso essere altro che fiero che la scelta del candidato a sindaco sia caduta sul nome di mio fratello”

