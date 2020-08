QUADRELLE. Pasquale Capriglione minaccia querele.

Il sottoscritto Pasquale Capriglione, si dissocia fermamente da quanto artificiosamente riporta una testata giornalistica locale su fatti ed eventi inventati dalla lista “Quadrelle Civica”, respingendo le accuse nonché le falsità lesive della mia persona. Si chiarisce ancora una volta che il sottoscritto ha abbandonato la asserita lista “Quadrelle Civica” solo per sopraggiunta incompatibilità familiare e per questo non devo chiedere scusa a nessuno!!! Quanto alle menzogne raccontate ultimamente negli articoli pubblicati da Quadrelle Civica il sottoscritto si riserva di adire le autorità giudiziarie competenti al fine di tutelare la propria immagine, diffidando la fantomatica compagine Quadrelle civica ad astenersi nel pronunciare da ora in seguito il nome del sottoscritto che non fa parte più del gruppo e né risulta essere candidato in altre liste”.

