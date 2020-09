A Quadrelle è lotta all’ultimo voto per l’assegnazione della poltrona di sindaco. Simone Rozza è in vantaggio su Nicola Masi di una ventina di voti. Vantaggio costante dall’ inizio dello spoglio. Per decidere chi amministrerà il paese occorre attendere lo spoglio delle ultime schede.

