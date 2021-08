QUADRELLE. Per protestare contro la mancanza d’acqua, cittadino si fa la doccia in pubblica piazza.

A Quadrelle la chiusura nelle ore serali e di notte dell’acqua da parte della società Alto Calore provoca non pochi malumori al punto che un cittadino quadrellese, molto conosciuto per essere protagonista di divertenti video pubblicati sui social, ha deciso di farsi la doccia presso la pubblica piazza del paese con tanto di bagno schiuma e spazzolone. Scelta per protestare contro la chiusura dei rubinetti di sera che però potrebbe costargli anche una multa da parte delle autorità pubbliche.

Ecco il video



