QUADRELLE. Prima Edizione Concorso fotografico internazionale 2020 “IL NATALE IN UNO SCATTO”. Il Reglamento

Il 1° Concorso fotografico internazionale denominato “IL NATALE IN UNO SCATTO” è promosso dall’Associazione ArtèNot con lo scopo di far vivere, attraverso uno scatto, le tradizioni e la cultura delle festività natalizie fotografando un momento conviviale in famiglia.

La fotografia è una vera e propria forma d’arte e un mezzo di comunicazione in grado di rappresentare la realtà trasmettendo al tempo stesso il tocco di personalità di colui che scatta. Una foto è l’insieme di sensazioni, ricordi, emozioni, pensieri, considerazioni: ogni foto può raccontare una storia, un sentimento, il tutto rinchiuso in un’immagine, in un momento catturato in una frazione di secondo.

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il 1° Concorso fotografico internazionale denominato “IL NATALE IN UNO SCATTO” è promosso

dall’Associazione ArtèNot, con sede in Quadrelle (AV) in Via Manzoni 2, 83020, con lo scopo di far vivere, attraverso uno scatto, le tradizioni e la cultura delle festività natalizie fotografando un

momento conviviale in famiglia.

ARTICOLO 2

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti, senza limiti di età. Per partecipare occorre inviare un’unica foto inedita che rispecchi la tematica del Natale.

ARTICOLO 3

I partecipanti dovranno inviare, unitamente alla foto, la scheda d’adesione debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti e documento di riconoscimento.

ARTICOLO 4

La spedizione della foto e della scheda di adesione dovrà avvenire a mezzo mail, contenente in

allegato:

● n. 1 foto, dimensioni max dei file 2mb, unico formato accettato jpg.

● scheda di adesione sottoscritta (in caso di partecipante minorenne la sottoscrizione varrà il

consenso e sarà apposta dal genitore che ne esercita la potestà genitoriale);

● copia di documento di riconoscimento (in caso di partecipante minorenne sarà necessario allegare copia di un documento di riconoscimento del partecipante e del genitore che ne esercita la potestà genitoriale);

L’indirizzo mail è il seguente: associazioneartenot@gmail.com

La foto dovrà tassativamente pervenire all’indirizzo mail suddetto entro e non oltre il giorno venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 24:00.

Oltre tale termine le opere pervenute non verranno esaminate dalla Commissione e saranno considerate fuori concorso.

ARTICOLO 5

Tutte le foto pervenute saranno pubblicate per n. giorni 10 a partire da Domenica 10 Gennaio 2021, ore 10:00 sul profilo Facebook dell’associazione ArtèNot a questo indirizzo https://www.facebook.com/artenot.artenot.9 per consentire l’inizio della votazione, che avverrà apponendo un like alla foto pubblicata. Le operazioni del voto social termineranno il giorno Lunedì 20 Gennaio 2021 alle ore 19:00.

Entro Giovedì 28 gennaio 2021 la commissione giudicatrice dell’associazione Artènot valuterà le opere pervenute al fine di assegnare i premi.

ARTICOLO 6

L’opera vincitrice sarà individuata attraverso la somma totale delle votazioni social e delle votazioni tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice.

Il conteggio delle votazioni social realizzato effettuando la somma totale dei like ottenuti sui social e delle votazioni da parte della Commissione Tecnica, attraverso l’assegnazione di un voto da 4 a 10.

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile ed inappellabile della suddetta Commissione che sarà nominata con apposito atto di designazione dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e sarà composta da 5 persone qualificate ed impegnate nel campo della Fotografia e della cultura.

ARTICOLO 7

1° Concorso fotografico internazionale denominato “IL NATALE IN UNO SCATTO” non prevede vincite in denaro

ARTICOLO 8

I premi saranno così individuati sulla base del conteggio totale tra voti social e voti tecnici:

• Primo classificato:(maggior numero di like e voti commissione) pergamena 1° Classificato, la foto prima classificata sarà stampata, inserita ed esposta all’interno della “Collezione ArtèNot “

• Premio social :(maggior numero di like): pergamena social Network.

• Premio Associazione ArtèNot 🙁 voti membri dell’associazione): pergamena ArtèNot.

ARTICOLO 9

La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione del presente regolamento e la divulgazione del proprio nome e cognome su eventuale pubblicazione a cura dell’Associazione.

L’Associazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente tutte le opere ritenute idonee. La partecipazione al concorso, così come da apposita dichiarazione nello schema di adesione, implica l’accettazione integrale del presente regolamento e divulgazione e pubblicazione delle opere con nome e cognome dell’autore sui social e in antologia cartacea. L’Associazione acquisisce i diritti di pubblicazione e, pertanto, agli autori nulla sarà dovuto a nessun titolo. I diritti restano di proprietà dei singoli autori.

In caso di utilizzo di pseudonimo, la scheda d’adesione dovrà comunque essere compilata con i dati rispondenti alla reale identità dell’autore, pena l’invalidazione dell’iscrizione.

ARTICOLO 10

È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio, attraverso il sito internet https://www.facebook.com/artenot.artenot.9

L’Associazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per omessa comunicazione.

ARTICOLO 11.

Controllo delle immagini Il Soggetto Promotore si riserva di comunicare all’utente, qualora alcune

opere dovessero risultare offensive della morale corrente, o comunque lesive dei diritti altrui, tendenziose, di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto, contrarie al pubblico pudore e alle norme sulla privacy, o comunque non congruenti con lo spirito del concorso. Qualora di verificasse anche uno dei casi sopraelencati, il Soggetto Promotore si riserva di non ammettere al concorso tali fotografie.

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, in ottemperanza al GDPS regolamento UE 679 del 2016, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso e, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso. Il concorrente con l’adesione al presente concorso accetta implicitamente il trattamento dei dati personali per le finalità innanzi descritte.

ARTICOLO 12.

Adempimenti e garanzie Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso della vincita dovuto all’indicazione di indirizzi email e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della vincita. I Soggetti Promotori si riservano di eliminare e di escludere dal concorso tutte le fotografie e gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, iscrizioni multiple, etc.). Gli utenti che secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo. Il Soggetto Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Sono esclusi dalla presente iniziativa coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Soggetto Promotore e con le aziende preposte all’organizzazione e gestione del concorso. La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al regolamento europeo 679/2016 e al decreto Legislativo 196/03. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

adsense – Responsive – Post Articolo