QUADRELLE. Quadrelle – Ex amministratori :”Siamo pronti a dire la verità”

A Quadrelle domenica 20 e lunedì 21 i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il neo sindaco. La campagna elettorale è entrata nel vivo e i due schieramenti non si stanno risparmiando colpi bassi. E il questo clima già infuocato un gruppo di ex amministratori, del Comune di Quadrelle, sta organizzando una conferenza stampa, per dare alcune delucidazioni su fatti e percorsi durante l’ organizzazione delle liste, nonché il motivo per cui si ritorna indietro, anche di 20 anni, senza alcun accenno alla proposta per il futuro al di là della lista dei sogni (vedasi programmi elettorali).

