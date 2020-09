QUADRELLE. Riapre la scuola di musica Musikarma

Riapre la scuola di musica Musikarma, una realtà sempre più consolidata nel territorio, quest’anno con una novità, una sala prove tutta nuova! Si terranno corsi di batteria, chitarra, violino, pianoforte, canto, flauto e laboratori per bambini dai 7 anni in su. Presso la scuola di musica, è possibile anche prepararsi per ammissioni ai conservatori e licei musicali, con maestri qualificati. Si fa presente che la scuola rispetta le normative covid, ed è attrezzata in caso di necessità anche allo svolgimento della didattica a distanza. Cosa aspetti, prenota la tua lezione gratuita, e vieni a conoscere lo staff di Musikarma! Seguici su facebook e instagram digitando “musikarmaquadrelle”

