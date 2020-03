Quadrelle – Rispettare le ordinanze “troppi ragazzi in giro”.

Un nostro lettore ci ha scritto preoccupato un messaggio molto toccante :”Buongiorno, sono spaventato non voglio morire né che muoiano persone a me care, ma la gente è incosciente! Ci sono troppe persone in giro, bande di ragazzi che si ritrovano nella zona della scuola elementare per fumare e bere birre. Qualcuno li ha anche richiamati, invitandoli e tornare a casa, ma loro si sono fatti delle grosse e grasse risate. Vi chiedo di sensibilizzare la popolazione: per il bene di tutti restiamo a casa”.

