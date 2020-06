QUADRELLE. Salvatore Isola: “In settimana conferenza stampa per chiarire vicende che offendono la dignità della persona”

Il gruppo ISOLA, comunica alla cittadinanza che la prossima settimana terrà una conferenza stampa, per chiarire alla cittadinanza tutta, aspetti che stanno intorpidendo il nostro tessuto sociale in occasione del rinnovo anticipato del Consiglio Comunale. Leggere attraverso quotidiani on-line locuzioni improprie che offendono la dignità della persona. Il dott. Filomeno Caruso, impegnato in una doppia candidatura, Regionale e Comunale è ben predisposto e determinato a relazionerà sugli aspetti di questo intorpidimento e sulla socialità di vita in un contesto comunitario. Interverranno il prof. Canonico Andrea, Bianco Carmine, Giacomo Ottaiano, Avv. Angelina De Falco ed altri. Prof. Isola Salvatore.

