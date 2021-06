Quadrelle – Valmontone – “Chiosco punto d’ incontro”, di Saverio e Biagio Ferrara rientra tra le eccellenze italiane

Oggi gli auguri vanno a due imprenditori quadrellesi Saverio e Biagio Ferrara che hanno raggiunto uno splendido traguardo, il loro punto di ristoro denominato “Chiostro punto d’incontro” è stato iscritto nel Registro delle Eccellenze italiane.

“I cambiamenti sovente fanno paura, soprattutto quando ti allontanano dai luoghi di origine. Ma la determinazione, la passione, la tenacia con cui affronti gli stessi, non sempre ti portano al raggiungimento degli obbiettivi. Oggi posso dire che niente è stato inutile, nonostante gli innumerevoli momenti di sconforto che abbiamo avuto io e mio PAPÀ poiché a distanza di 7 anni siamo fieri ed orgogliosi che il CHIOSCO PUNTO D’INCONTRO È ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE ECCELLENZE ITALIANE ripagandoci così di tutti i SACRIFICI FATTI e facendoci dire che ne è valsa la Pena!

Questo non è un traguardo bensì una partenza e quindi cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e incoraggiato con la loro presenza e il loro affetto. Vi aspettiamo numerosi al nostro Chiosco con nuove prelibatezze, all’altezza del riconoscimento conferitoci

CHIOSCO PUNTO D’INCONTRO = ECCELLENZE ITALIANE ID ANTICONTRAFFAZIONE N.16920 – AZIENDA DI ECCELLENZE ITALIANE”.

adsense – Responsive – Post Articolo