QUADRELLE. Verso il cambiamento. Arch. Napolitano: “Il paese non continuerà ad offrire niente se non con una accurata amministrazione”

“Per la politica il carattere conta più dell’intelligenza, è il coraggio che conquista il mondo. Un paese che distrugge il suo suolo distrugge se stessi. A Quadrelle negli ultimi decenni stiamo assistendo ad un processo di distruzione ed è tutto legato soprattutto legato al comportamento della legalità. Se vogliamo cambiare e ci teniamo alle nostre radici, avremmo bisogno di un vero e proprio nuovo modo di pensare. Il paese non continuerà ad offrire niente se non con una accurata amministrazione. Non possiamo dire che amiamo Quadrelle e poi sabotare le future generazioni. Il progresso è impossibile senza cambiamento e chi non vuole cambiare idea non può cambiare nulla”. Arch. Pietro Napolitano

