QUADRELLE. Visite gratuite presso lo studio infermieristico Napolitano. Ecco quando

Le associazioni “lotta per la Vita” e “Ultimi per la legalità” in collaborazione con lo studio infermieristico Napolitno di Quadrelle presentano la Giornata della Prevenzione con visite gratuite. Consulenze Cardiologiche, nutrizionali, e di posturologia martedì 11 febbraio 2020 a partire dalle 16,30.



