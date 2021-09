“Quando il teatro incontra le donne”, si è svolta l’iniziativa culturale dell’associazione “Angeli della Musica”

L’associazione “Angeli della musica” ha presentato presso l’Ippodromo di Agnano, domenica 26 settembre alle ore 12:00, l’evento: “Quando il teatro incontra le donne”. Un’iniziativa socio culturale voluta fortemente dall’associazione e dal suo presidente il tenore Giuseppe Gambi. Presenti molti amici musicisti che hanno voluto partecipare per omaggiare le donne in una giornata a tema sociale rivolta nello specifico alle ragazze madri creando sinergia con l’associazione Casa di Tonia e l’associazione Alla Foce del Sebeto. Tanti ospiti artisti uniti per questa causa con diverse discipline artistiche. Canto, ballo, arti visive in un compendio di emozioni tra il verde e la natura.

L’Evento è stato presentato dalla giornalista Cinzia Lintas e la prof.ssa Silvana Geirola.

Grazie al chitarrista Rosario Rey Penza, a Roberto Minini, la ballerina Imma Gaudimonte e il flautista Francesco D’Acunzo.

Presente all’evento anche il Reverendo Padre Ambrogio Cots, il prof. Rocco Cangialosi e l’arch. Antonello Amaddeo.

Evento realizzato anche grazie alla direzione dell’ippodromo di Agnano .

La forza del tenore Gambi rispecchia la voce mediterranea di Enrico Caruso. La potenza della natura, il Do di petto, proietta all’infinito il miracolo della vita a cui tutti siamo legati, le leggi divine per una vita prospera e ricca di eventi. Momento emozionante quando ha intonato il brano scritto da lui “Il tuo giorno migliore”, un vero inno alla forza della Donna.

Il progetto quello di Gambi artista poliedrico che non si ferma mai, continuerà nella splendida cornice di Villa Domi il giorno 28 sera dove ci sarà una serata a tema a favore sempre del mondo delle donne in cui si esibiranno ancora tanti artisti.

Continua la maratona anche per una nuova raccolta fondi per una organizzare una prossima serata nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 25 novembre 2021.

adsense – Responsive – Post Articolo