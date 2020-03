“Solo questa settimana circa 1000 spese omaggiate e consegnate alle tante famiglie e persone bisognose nelle zone della bassa Irpinia, agro-nolano e bacino dei paesi vesuviani!

Grazie ai ns clienti e alla Primi Frutti si è potuto venire incontro a chi ha bisogno, nel rispetto delle restrizioni, dando la possibilità di consumare prodotti italiani e genuini.

Contiamo settimana prossima di raddoppiare la consegna dei cesti 🧺 di buona frutta a chi è in una condizione di difficoltà.

Chiama ai numeri sotto indicati e per ogni spesa puoi omaggiare per un pari valore di spesa a chi ha più bisogno.

📲 Per info e prenotazioni:

Nicola 3336425073

Felice 339 699 1094

Concetta 339 495 3147

Marilena 349 957 4531

Marcello 348 812 0836

L’azienda “De Luca” propone: 2⃣❌1⃣ della solidarietà Acquista la tua confezione di frutta, verdura ed ortaggi italiani ti verrà consegnata direttamente a domicilio

🚛🍏🍊🍌🍓🍅🍆🥒🧄🏡

e un altra consegna sceglierai tu a chi donarla indicandoci nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Potrai scegliere tra il cesto A e quello B, l’altro andrà in OMAGGIO.

•Cipollina 2fs

•Minestra 2fs

•Spinaci 2fs

•Bietola 2fs

•Lattuga 2fs

•Sedano piccolo 1fs

•Prezzemolo 0.200gr

•ananas 1pz

•limoni 1kg

•Patate 1kg

•Cipolle dorate 1kg

•Finocchi 2pz

•Carote 2kg

•Fave 1kg

•Banana 1kg

•Lattuga 2pz

•Broccoli 1kg

•Arance 1kg

•Limoni 1kg

•Cipolle 1kg

•Patate 1kg

•Carote 2 kg

•Cetrioli 3Pz

•carciofi 3pz

•Zucchine 1kg

•Melenzane tonda nera 3pz

•Ananas del monte 1pz

•Scarola liscia 2fs

•Fragole 500g 🆎 TUTTO AL COSTO DI 20€ 📲 Per info e prenotazioni:

