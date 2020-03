Quarantena obbligatoria per quelli che giungono dalla Lombardia e altre aree rosse.

Secondo i DPCM e le ordinanze sindacali, per tutte quelle persone che da ieri si sono messe in viaggio per i loro paesi di origine o altre arre e provenienti dalle nuove zone rosse hanno l’obbligo di comunicare il loro rientro alle Autorità competenti (uffici comunali e medico di famiglia), rischio è quello di incorrere in pesanti sanzioni.

La loro provenienza da una zona a rischio, non sapendo se si infetti oppure no, tenuto conto che possono esserci anche casi di positività senza sintomi, si corre il rischio di mettere in pericolo la salute dei i parenti e dei loro amici.

In questi casi occorre mettersi in quarantena volontaria, rimanendo a casa e, senza nessun rapporto con i stessi parenti. Chi ha conoscenza di arrivo di persone dai paesi dell’area a rischio, che non rispetti quanto sopra può comunicare il tutto alle autorità competenti.

