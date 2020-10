Quarantennale Terremoto Irpinia, D’Amelio: “In Consiglio la mostra a cura di Mimmo Jodice”, esposta nel mese di ottobre a Valva.

La mostra “Fate presto” a cura di Mimmo Jodice approda in Consiglio regionale a Napoli. Per tutto il mese di ottobre presso gli uffici del Centro direzionale sarà possibile ammirare una selezione di foto della collettiva di proprietà della Provincia di Salerno ed esposta permanentemente presso Villa d’Ayala a Valva.

L’iniziativa ricade all’interno del progetto “In luogo del terremoto. Il quarantennale tra Irpinia e Alta Valle del Sele”, promosso dall’associazione La Prediletta in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale della Campania.

Un viaggio in alcuni dei paesi più colpiti dal terremoto del 1980, tra le province di Avellino e Salerno, partito a luglio 2020. Per tutta l’estate luoghi simbolici o location, che testimoniano l’avvenuta ricostruzione, sono stati trasformati in contenitori di arte e cultura, con installazioni, performance, mostre fotografiche e dibattiti.

“Durante tutta la mia presidenza ho voluto fortemente aprire il Consiglio regionale a contaminazioni esterne, rendendolo la casa di tutti. Anche quest’ultima iniziativa – commenta la presidente Rosetta D’Amelio – rientra in questo schema e cade nel quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia, che segnò profondamente la nostra regione e in particolare i paese del cratere. Ringrazio il Comune di Valva per la collaborazione”.

Le fotografie esposte presso l’isola F13 del Centro direzionale sono state scattate da: Mario Cresci, Luciano D’Alessandro, Mario De Biasi, Vito Falcone, Mauro Galligani, Gianni Giansanti, Mimmo Jodice, Roberto Koch, Giorgio Lotti.

adsense – Responsive – Post Articolo