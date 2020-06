Quarto (NA): i Carabinieri di Castello di Cisterna eseguono un’ordinanza di custodia cautelare della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli per spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione nel territorio di Quarto ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura partenopea nei confronti di un 26enne del posto, Di Maro Antonio, già noto agli inquirenti per i suoi trascorsi penali, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e coordinata dal P.M. dr. Giuseppe Visone, ha consentito di attestare una fiorente attività di spaccio del tipo cocaina e hashish posta in essere dal cennato DI MARO nel giugno del 2018.

Nel corso dell’attività investigativa sono state registrati anche alcuni messaggi sms “circolari” inviati dall’indagato ad una serie di numeri telefonici nei quali lasciava intendere ai suoi interlocutori di essersi rifornito di sostanza stupefacente: “sono operativo mi raccomando”.

A tali sms, prontamente seguivano le richieste di incontri da parte di terzi soggetti, che spesso palesavano la volontà di acquistare sostanza stupefacente.

DI MARO Antonio, già agli arresti domiciliari per altra causa, è stato condotto presso l’istituto penitenziario di Napoli Secondigliano.

