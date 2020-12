QUATTROMILA NO AD ASSUNZIONI IN OSPEDALI CON COVID.

a denuncia parte dalla regione Veneto, dove pare che siano ben quattromila i professionisti sanitari che avrebbero rifiutato di lavorare a stretto contatto con il virus.

Spesso questa pandemia è stata paragonata a una guerra, che ha visto come protagonisti assoluti gli operatori sanitari in tutti i ruoli, che si sono ritrovati a fronteggiare il virus in mancanza non solo di presidi ed attrezzature,ma anche con personale in meno.

Molti sono stati quelli che hanno prestato il loro servizio senza remore e senza sosta, sacrificando affetti e tempo libero, qualcuno però ha ritenuto opportuno rifiutare,un po’ per paura del virus stesso, un po’ per vita privata e magari tempo libero. Si tratta dell’altra faccia della stessa medaglia.

La regione Veneto comunque sottolineare la volontà ad assumere ed ad incrementare personale sanitario nei propri presidi ospedalieri.

Carla Carro

