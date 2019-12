Questo è un messaggio riservato a tutti Voi. Buon 2020 dalla nostra redazione

di Felice Siniscalchi

Forse vi chiederete come mai e chi sono io per fare un discorso di fine anno. Come amante del nostro territorio e delle sue tradizioni ho iniziato insieme ad un gruppo di amici, ben sette anni fa, un percorso che mi ha portato a dover dirigere un gruppo di ragazzi con la voglia di diventare giornalisti e quindi ad essere direttore editoriale di questa testata giornalistica online. L’informazione che oggi offre questa testata è del tutto libera, priva di schieramenti politici di qualsiasi genere, basata solo a dare informazioni, di qualsiasi genere, in particolare locale. Credo che siamo arrivati a un punto della storia dove l’informazione sia alla base di tutto, ci permette di poter esprimere i nostri pensieri, dare voce ai problemi del territorio, aiutare le associazioni a farsi conoscere e molto altro ancora. Dico tutto questo perchè molte volte non apprezziamo il lavoro di chi fornisce informazioni, di chi raccoglie notizie per metterle a conoscenza di tutti, di quei ragazzi che mettono amore e impegno per il proprio territorio, e non a volte senza commettere errori. Territorio vuol dire la nostra cittadina, il nostri comuni, i nostri paesi, luoghi che dovrebbero essere valorizzati e sponsorizzati da tutti, dalla più piccola associazione ai comuni, fino agli stessi cittadini. Bisogna parlare del proprio territorio, promuoverlo per i più piccoli, trasmettere le tradizioni, la storia, rispettarlo e mantenerlo vivo.

In qualità di responsabile di questa testata giornalistica ho voluto scrivere queste parole, per invogliare tutti a continuare questo percorso di crescita e ad aiutarci con le vostre segnalazioni e i vostri comunicati a migliorare la nostra testata giornalistica per dare sempre più informazioni a chi vorrà tenersi aggiornato sulle vicende dei nostri comuni e soprattutto a tenere legati alla nostra terra le migliaia e migliaia di cittadini che per svariati motivi vivono fuori dai nostri confini e che grazie alla nostra testata, e alle altre esistenti, riescono a rimanere legati al loro passato.

Vi ringrazio per la vostra collaborazione con la speranza che l’anno che sta per arrivare sia migliore di quello che ci sta lasciando. A tutti Voi i nostri più sinceri auguri di un Buon 2020.