Dopo più di otto ore di lavoro i Vigili del Fuoco di Avellino hanno spento l’incendio in un capannone adibito a deposito di materiale edile sviluppatosi ieri nel tardo pomeriggio: supportata da due autobotti per un continuo rifornimento d’acqua, la squadra ha concluso in serata l’intervento a Quindici (AV) utilizzando per lo smassamento del materiale bruciato e la messa in sicurezza della struttura un mezzo per il movimento terra.

